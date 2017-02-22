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    В Дахау вернули украденные ворота с надписью Arbeit macht frei

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    Железные ворота, которые весят почти 100 кг, были похищены в начале ноября 2014 года. Тогда представители полиции Германии заявляли, что к похищению ворот могут быть причастны неонацисты.
    Ворота с надписью Arbeit macht frei из лагеря Дахау
    bbc.com

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Ворота с надписью Arbeit macht frei ("Труд освобождает"), украденные два года назад из бывшего нацистского концлагеря Дахау, возвращены на свое место, сообщает "Русская Служба BBC".

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    Железные ворота, которые весят почти 100 кг, были похищены в начале ноября 2014 года. Тогда представители полиции Германии заявляли, что к похищению ворот могут быть причастны неонацисты. Также полиция не исключала, что на преступление могли пойти "сумасшедшие коллекционеры".

    В декабре 2016 года ворота были найдены в Норвегии. 

    Дахау, расположенный недалеко от Мюнхена, был первым концлагерем на территории Германии. Он открылся в 1933 году, через несколько недель после прихода к власти Адольфа Гитлера.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме освободили украинцы.

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