В Дахау вернули украденные ворота с надписью Arbeit macht frei

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Ворота с надписью Arbeit macht frei ("Труд освобождает"), украденные два года назад из бывшего нацистского концлагеря Дахау, возвращены на свое место, сообщает "Русская Служба BBC".

Железные ворота, которые весят почти 100 кг, были похищены в начале ноября 2014 года. Тогда представители полиции Германии заявляли, что к похищению ворот могут быть причастны неонацисты. Также полиция не исключала, что на преступление могли пойти "сумасшедшие коллекционеры".

В декабре 2016 года ворота были найдены в Норвегии.

Дахау, расположенный недалеко от Мюнхена, был первым концлагерем на территории Германии. Он открылся в 1933 году, через несколько недель после прихода к власти Адольфа Гитлера.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме освободили украинцы.