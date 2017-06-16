Киевского чиновника второй раз за год поймали на взяточничестве

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Киевская прокуратура совместно с работниками Нацполиции разоблачили главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отмечается, чиновник требовал от предпринимателя ежемесячно платить ему за содействие в размещении автокофейни возле вещевого рынка "Дарницкий". В случае отказа платить ему чиновник угрожал принять меры для прекращения работы автокофейни и еще одного торгового прилавка этого предпринимателя.

При получении части неправомерной выгоды 15 июня чиновник был задержан правоохранителями.

При этом в прокуратуре подчеркивают, что задержанный госслужащий сейчас находится в статусе обвиняемого по другому уголовному производству за совершение аналогичного преступления. Так, в сентябре прошлого года сотрудники прокуратуры разоблачили его на вымогательстве у предпринимателя 9 тыс. грн взятки за беспрепятственную работу автокофейни. Обвинительный акт по этому факту уже находится на рассмотрении в суде.

Несмотря на это, задержанному чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное повторно) и внесены ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.