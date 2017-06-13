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    Незаконные стройки в Киеве: кто стоит за схемой взяток - комментарий Дядюка

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    Александр Дядюк, юрист, глава общественной организации " Кияни, об'єднуємось!" заявил, что "корнем зла" являются чиновники. Именно по их вине в столице есть незаконные постройки, добавил эксперт.
    РИА Новости

    Александр Дядюк, юрист, глава общественной организации " Кияни, об'єднуємось!" заявил, что "корнем зла" являются чиновники. Именно по их вине в столице есть незаконные постройки, добавил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Незаконные стройки Киева. Как найти управу на недобросовестных застройщиков?".

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    Ранее президент Петр Порошенко 7 мая подписал закон, который будет способствовать повышению позиции страны в рейтинге "Ведение бизнеса".

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