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    Киев

    В Киеве на припаркованные авто рухнуло дерево

    (обновлено: )2310
    Инцидент произошел возле многоквартирного дома по улице Волгоградской в Соломенском районе Киева. О пострадавших не сообщается. Автомобили получили повреждения.
    На месте рухнувшего дерева в Киеве
    vk.com/kyivoperativ

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Дерево упало на припаркованные возле дома автомобили в Соломенском районе Киева.

    "Дерево на Волгоградской, 9А, не выдержало сильных порывов ветра. Пострадали припаркованные авто", — сообщает "Киев Оперативный". 

    vk.com/kyivoperativ
    На месте рухнувшего дерева в Киеве

    Ранее дерево обрушилось на пожилую женщину, которая прогуливалась с детской коляской в парке в Ровно. Свидетелем события стала невестка, которая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию. Пенсионерку с переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами госпитализировали. У малыша диагностировали ушибы живота и груди.

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