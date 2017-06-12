В Киеве на припаркованные авто рухнуло дерево

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Дерево упало на припаркованные возле дома автомобили в Соломенском районе Киева.

"Дерево на Волгоградской, 9А, не выдержало сильных порывов ветра. Пострадали припаркованные авто", — сообщает "Киев Оперативный".

vk.com/kyivoperativ На месте рухнувшего дерева в Киеве

Ранее дерево обрушилось на пожилую женщину, которая прогуливалась с детской коляской в парке в Ровно. Свидетелем события стала невестка, которая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию. Пенсионерку с переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами госпитализировали. У малыша диагностировали ушибы живота и груди.