В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 мая, на улице Маршала Тимошенко, 25 в Оболонском районе. Ребенок выпал из окна первого этажа, сообщает "Обозреватель".

obozrevatel.com Дом, в котором произошла трагедия

Прибывшие на место врачи диагностировали у малыша множественные ушибы. После оказания первой медицинской помощи ребенка госпитализировали в отделение политравмы детской специализированной больницы "Охматдет".

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мать задушила младенца, а после сожгла его тело.