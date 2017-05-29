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    Киев

    В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

    (обновлено: )187
    Сообщается, что ребенок с множественными ушибами госпитализирован в отделение политравмы детской специализированной больницы "Охматдет".
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. 

    Инцидент произошел в воскресенье, 28 мая, на улице Маршала Тимошенко, 25 в Оболонском районе. Ребенок выпал из окна первого этажа, сообщает "Обозреватель".

    obozrevatel.com
    Дом, в котором произошла трагедия

    Прибывшие на место врачи диагностировали у малыша множественные ушибы. После оказания первой медицинской помощи ребенка госпитализировали в отделение политравмы детской специализированной больницы "Охматдет".

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мать задушила младенца, а после сожгла его тело. 

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