Во Львове девушка выбросилась из окна больницы на глазах у матери

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Во Львове молодая девушка выбросилась из окна больницы в присутствии своей матери, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Женщина 1988 года рождения с 15 мая находилась на лечении с неврологической патологией в 8-й городской больнице. Никаких психических расстройств во время обследований у нее не обнаружили.
Больная в 03:30 утра, открыла окно, находящееся на 3 этаже, и выбросилась из него. Поскольку женщина нуждалась в посторонней помощи, мама больной была рядом в палате.
От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.
На место происшествия сразу вызвали полицию. Ведутся следственные действия.
Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.