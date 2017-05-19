Во Львове девушка выбросилась из окна больницы на глазах у матери

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Во Львове молодая девушка выбросилась из окна больницы в присутствии своей матери, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Женщина 1988 года рождения с 15 мая находилась на лечении с неврологической патологией в 8-й городской больнице. Никаких психических расстройств во время обследований у нее не обнаружили.

Больная в 03:30 утра, открыла окно, находящееся на 3 этаже, и выбросилась из него. Поскольку женщина нуждалась в посторонней помощи, мама больной была рядом в палате.

От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.

На место происшествия сразу вызвали полицию. Ведутся следственные действия.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.