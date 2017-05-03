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    В Ровенской области женщина выпрыгнула с 9-го этажа

    (обновлено: )72
    Женщина проживала в квартире на девятом этаже одна, но ее постоянно посещали дочери и внуки. У пострадавшей были психические расстройства, что, скорее всего, подтолкнули ее на суицид.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В городе Здолбунов Ровенской области 66-летняя женщина выпрыгнула из окна девятого этажа, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Ровенской области.

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    Женщина проживала в квартире на девятом этаже одна, но ее постоянно посещали дочери и внуки. У пострадавшей были психические расстройства, что, скорее всего, подтолкнули ее на суицид. Она прыгнула со своего балкона, положив в карман паспорт и номера телефонов своих детей.

    Тело женщины заметил 25-летний местный житель, который вызвал скорую и сообщил в полицию. Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть женщины.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области, женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии.

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