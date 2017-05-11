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    В Харькове женщина покончила с собой, выбросившись из окна

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    В Национальной полиции сообщили, что 79-летняя пенсионерка, которая выбросилась из окна собственной квартиры, при жизни страдала психическими расстройствами.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Харькове 79-летняя пенсионерка выбросилась из окна своей квартиры и погибла. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

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    "Тело 79-летней пенсионерки было обнаружено 10 мая в 15:30 возле дома на улице Полтавский Шлях. Предварительно установлено, что жительница дома покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на 3-м этаже. При жизни страдала психическими расстройствами", — сообщает подробности полиция.

    Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

    Ранее сообщалось, что в Киеве 32-летняя жительница Луганской области в состоянии алкогольного опьянения пыталась выпрыгнуть с одиннадцатого этажа жилого дома, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера. Неудавшуюся самоубийцу спасли сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции.

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