В Харькове женщина покончила с собой, выбросившись из окна

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Харькове 79-летняя пенсионерка выбросилась из окна своей квартиры и погибла. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

"Тело 79-летней пенсионерки было обнаружено 10 мая в 15:30 возле дома на улице Полтавский Шлях. Предварительно установлено, что жительница дома покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на 3-м этаже. При жизни страдала психическими расстройствами", — сообщает подробности полиция.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Ранее сообщалось, что в Киеве 32-летняя жительница Луганской области в состоянии алкогольного опьянения пыталась выпрыгнуть с одиннадцатого этажа жилого дома, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера. Неудавшуюся самоубийцу спасли сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции.