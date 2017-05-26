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    Киев

    Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела против военного РФ Одинцова

    (обновлено: )78
    Представитель обвинения не предоставил подтверждений, что доказательства вины Одинцова получены в установленном порядке. Сам Одинцов ранее заявил, что виновным себя не признает.
    Максим Одинцов. Архивное фото
    ua.krymr.com

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева в пятницу продолжит судебное заседание по рассмотрению уголовного дела против российского военнослужащего Максима Одинцова.

    "Я считаю, что есть нарушения в порядке их истребования. Поэтому объективно говорить о том, что информация, содержащаяся в доказательствах, соответствует действительности, я не могу. Нельзя принести просто пачку копий, положить их в дело и считать их доказательством. Каждое доказательство проделывает определенный процессуальный путь для того, чтобы попасть в дело и являться допустимым", — сказал РИА Новости адвокат Юрий Григоренко, который на то время представлял интересы Одинцова.

    По его словам, представитель обвинения не предоставил подтверждений, что доказательства вины Одинцова получены в установленном порядке. Сам Одинцов ранее заявил, что виновным себя не признает.

    Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

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