Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела против военного РФ Одинцова

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева в пятницу продолжит судебное заседание по рассмотрению уголовного дела против российского военнослужащего Максима Одинцова.

"Я считаю, что есть нарушения в порядке их истребования. Поэтому объективно говорить о том, что информация, содержащаяся в доказательствах, соответствует действительности, я не могу. Нельзя принести просто пачку копий, положить их в дело и считать их доказательством. Каждое доказательство проделывает определенный процессуальный путь для того, чтобы попасть в дело и являться допустимым", — сказал РИА Новости адвокат Юрий Григоренко, который на то время представлял интересы Одинцова.

По его словам, представитель обвинения не предоставил подтверждений, что доказательства вины Одинцова получены в установленном порядке. Сам Одинцов ранее заявил, что виновным себя не признает.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.