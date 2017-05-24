В киевском метро изменится цвет жетонов

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В метрополитене Киева планируют изменить цвет жетонов в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте города, заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

РИА Новости Украина Жетоны киевского метро

"По поводу цвета жетонов, то, конечно, он будет изменен после введения в действие нового тарифа", — цитирует 44.ua Поворозника.

Ранее коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщило, что до конца года откажется от использования жетонов для оплаты проезда и в ближайшее время прекратит их продажу через кассы.