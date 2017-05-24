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    Киев

    В киевском метро изменится цвет жетонов

    (обновлено: )40
    Как сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, жетоны сменят цвет после введения в действие нового тарифа в метрополитене столицы.
    Киевский метрополитен
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В метрополитене Киева планируют изменить цвет жетонов в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте города, заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

    РИА Новости Украина
    Жетоны киевского метро

    "По поводу цвета жетонов, то, конечно, он будет изменен после введения в действие нового тарифа", — цитирует 44.ua Поворозника.

    Ранее коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщило, что до конца года откажется от использования жетонов для оплаты проезда и в ближайшее время прекратит их продажу через кассы.

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