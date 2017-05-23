Стоимость поездки в метро Киева снова поднимется

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Киевская администрация с 15 июля собирается снова поднять цены на проезд в метро, на этот раз до 5 гривен, а в наземном транспорте до 4 гривен.

На сайте КГГА опубликовали проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

"Это распоряжение вступает в силу с 15 июля 2017 года", — говорится в документе.

Так, стоимость одной поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере будет составлять 4 гривны, а в метро — 5 гривен.

В то же время, при использовании пластиковой бесконтактной карточки стоимость поездки в метро составит до 4,5 гривны при пополнении на 50 поездок.

Также планируется установить стоимость разового билета на городскую электричку в размере 5 гривен, а стоимость одного разового проездного билета на городскую электричку и трамваи № 4, 5 или автобусы № 59, 60, 61 — размере 7 гривен.

Ранее мэрия Киева пообещала сделать все возможное, чтобы не допустить остановки столичного метрополитена, которому эта остановка грозит из-за критического финансового положения в связи с долгом по поставке вагонов.