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    Киев

    Стоимость поездки в метро Киева снова поднимется

    (обновлено: )16312
    Власти Киева решили уже с 15 июля поднять стоимость проезда на транспорт. Так, стоимость одной поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере будет составлять 4 гривны, а в метро - 5 гривен.
    Метро Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Киевская администрация с 15 июля собирается снова поднять цены на проезд в метро, на этот раз до 5 гривен, а в наземном транспорте до 4 гривен.

    Метро Киева
    УНИАН
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    На сайте КГГА опубликовали проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

    "Это распоряжение вступает в силу с 15 июля 2017 года", — говорится в документе.

    Так, стоимость одной поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере будет составлять 4 гривны, а в метро — 5 гривен.

    В то же время, при использовании пластиковой бесконтактной карточки стоимость поездки в метро составит до 4,5 гривны при пополнении на 50 поездок.

    Также планируется установить стоимость разового билета на городскую электричку в размере 5 гривен, а стоимость одного разового проездного билета на городскую электричку и трамваи № 4, 5 или автобусы № 59, 60, 61 — размере 7 гривен.

    Ранее мэрия Киева пообещала сделать все возможное, чтобы не допустить остановки столичного метрополитена, которому эта остановка грозит из-за критического финансового положения в связи с долгом по поставке вагонов.

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