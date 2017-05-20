Метро на Троещину китайцы построят честно, но в счет госдолга – эксперт

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Власти столицы накануне подписали Меморандум о сотрудничестве с Китайским Консорциумом. В сообщении КГГА говорится, что Консорциум имеет большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры.

Теперь китайские специалисты должны провести экспертизу существующих проектов строительства метро на Троещину и предоставить свои выводы — и в отношении самого проекта, и по его стоимости. Ранее в КГГА строительство линии метро на Троещину оценивали в 31,55 млрд гривен.

Насколько рациональным является привлечение китайских компаний к строительству метро в Киеве, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

"У китайцев красть не принято, они на ту сумму, которая будет выделена на проект, выполнят работы. Это – плюс, и качество будет лучше. Но минус заключается в том, что китайцы согласны дать кредит на выполнение данных работ. При этом условия следующие: кредит должен быть гарантирован государством, и, соответственно, эта сумма, около 1 миллиарда 300 миллионов долларов, ляжет на государственный долг Украины. И это уже не первый случай, когда госбюджет таким образом поддерживает Киев… Т.е. получится, что метро на Троещину будет финансироваться всей Украиной", — прояснил эксперт.