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    Киев

    Поезда в киевском метро не стали ходить реже - Макогон

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    Советник руководителя КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "ГС" ответила на жалобы в соцсетях по поводу увеличения интервалов между поездами в метро.
    Наталья Макогон
    officiel-online.com/

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" планируют в течение двух лет оборудовать вагоны метро камерами видеонаблюдения. Так, в этом году планируют установить 25 камер на 13 млн гривен. Всего же планируется установить 160 единиц видеонаблюдения.

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    Тем временем, пассажиры в соцсетях жалуются, что поезда в киевском метро начали ходить реже, а часть эскалаторов перестала работать.

    Соответствуют ли это претензии действительности, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила советник руководителя КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

    "Я могу сказать, что на 100% — нет. И у наших пассажиров иногда их личные впечатления совсем не соответствуют ситуации. Такое говорят люди, которые не знают графика движения поездов, которые не знают графика движения эскалаторов, которые даже не заходили на наш сайт и не смотрели эту информацию, а просто постояли платформе и им такое показалось", — заявила Макогон. 

    Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

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