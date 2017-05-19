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    Метро на Троещину построят китайцы - меморандум

    (обновлено: )10501
    Как отмечается, заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подписал Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с Китайским Консорциумом.
    Строительство метро. Архивное фото
    fotokto.ru

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Киевская городская государственная администрация договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина, сообщила пресс-служба КГГА.

    Метрополитен. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подписал Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с Китайским Консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group.

    Согласно документу, Консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять Проекты по модели EPC + F (проектирование, закупка, строительство и финансирование).

    В рамках этого проекта Консорциум будет оказывать помощь Киевской горгосадминистрации в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что позволит наладить сотрудничество с правительством Китая и реализовать крупные инфраструктурные проекты.

    "Консорциум выступает в качестве управляющего партнера, который имеет большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры. Специалисты китайской стороны проведут исследования текущего состояния реализации проекта "Строительство 4-й линии метро в Киеве", которое будет рассматривать технические детали; объем финансовых ресурсов и правовой способ, благодаря которому проект будет реализован до конца. Также исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смета расходов", — отметил Поворозник.

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