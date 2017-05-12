В центре Киева горит магазин элитных вин

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло возгорание в магазине элитных алкогольных напитков GoodWine.

Об этом сообщают пользователи Facebook.

Вадим Вадим, facebook Пожар в магазине элитных вин в центре Киева

Магазин расположен в Печерском районе столицы неподалеку станции метро "Кловская". Из здания магазина идет серый густо дым, а на место происшествия съехались три пожарные машины и наряды патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.