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    Киев

    В центре Киева горит магазин элитных вин

    (обновлено: )203
    Сообщается, что возгорание возникло в магазине элитных вин, который расположен в Печерском районе. На место происшествия уже приехали пожарные и патрульные.
    Пожар в магазине элитных вин в центре Киева
    Вадим Вадим, facebook

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло возгорание в магазине элитных алкогольных напитков GoodWine.

    Об этом сообщают пользователи Facebook.

    Вадим Вадим, facebook
    Пожар в магазине элитных вин в центре Киева

    Магазин расположен в Печерском районе столицы неподалеку станции метро "Кловская". Из здания магазина идет серый густо дым, а на место происшествия съехались три пожарные машины и наряды патрульной полиции.

    Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.

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