В центре Киева горит магазин элитных вин

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло возгорание в магазине элитных алкогольных напитков GoodWine.
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Пожар в магазине элитных вин в центре Киева
Магазин расположен в Печерском районе столицы неподалеку станции метро "Кловская". Из здания магазина идет серый густо дым, а на место происшествия съехались три пожарные машины и наряды патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.