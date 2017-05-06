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    Речной трамвай в Киеве заработает с понедельника

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    Трамвай соединит Подол с местом проведения песенного конкурса "Евровидение" недалеко от станции "Левобережная". На сайте КГГА опубликовано расписание рейсов речного трамвая.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве речной трамвай будет работать с 8 апреля, первый рейс с "Почтовой площади" отправится в понедельник в 19:00, а стоимость билета составит 50 грн в одну сторону и 80 грн – в две стороны, сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

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    Трамвай соединит Подол с местом проведения песенного конкурса "Евровидение" недалеко от станции "Левобережная".

    "Речной трамвайчик будет курсировать от причала №10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала "Никольская Слободка" (около Международного выставочного центра). Речной причал приведен в соответствующее санитарно-техническое состояние; покрашены металлоконструкции и завершено оборудование причала на Никольской Слободке. Также, осмотрены суда, которые готовятся к перевозке пассажиров", — рассказал Поворозник.

    На сайте КГГА опубликовано расписание рейсов речного трамвая на 8-13 мая. 

    Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в пятницу проинспектировал реконструированную станцию метро "Левобережная" и территорию, прилегающую к Международному выставочному центру, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

    По словам Кличко, столица выполнила свои обязательства относительно подготовки к Евровидению-2017.

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