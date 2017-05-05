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    Киев

    Трамвай переехал мужчину в Киеве

    (обновлено: )6001
    По данным СМИ, трамвай перед инцидентом отъехал от остановки и не успел набрать большую скорость. С потерпевшим был его друг, который после ЧП покинул места инцидента.
    Трамвай переехал человека в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Трамвай наехал на мужчину в столице, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела.

    "В результате столкновения пострадавшему отрезало три пальца и содрало кожу на правой ноге — удар колесом пришелся по касательной", — пишет espreso.tv.

    espreso.tv
    Трамвай переехал человека в Киеве

    Уточняется, что у трамвая была небольшая скорость, а с мужчиной был его друг, который после ЧП покинул места инцидента.

    Ранее сообщалось, что Украина стала лидером в Европе по уровню смертности из-за ДТП.

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