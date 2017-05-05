Трамвай переехал мужчину в Киеве

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Трамвай наехал на мужчину в столице, сообщают СМИ.

По предварительной информации, инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела.

"В результате столкновения пострадавшему отрезало три пальца и содрало кожу на правой ноге — удар колесом пришелся по касательной", — пишет espreso.tv.

espreso.tv Трамвай переехал человека в Киеве

Уточняется, что у трамвая была небольшая скорость, а с мужчиной был его друг, который после ЧП покинул места инцидента.

Ранее сообщалось, что Украина стала лидером в Европе по уровню смертности из-за ДТП.