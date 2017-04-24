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    Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве

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    По данным синоптиков, в столице в понедельник облачная погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха - 10-12° тепла, ожидаются сильные порывы ветра.
    Непогода
    io.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В ближайшие часы и до конца суток в понедельник в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

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    "Кроме того, по прогнозу синоптиков, в столице сегодня облачная погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха — 10-12° тепла", — говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

    Ранее сообщалось, что существенное потепление придет в Украину только с 26 апреля.

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