Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В ближайшие часы и до конца суток в понедельник в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

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"Кроме того, по прогнозу синоптиков, в столице сегодня облачная погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха — 10-12° тепла", — говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Ранее сообщалось, что существенное потепление придет в Украину только с 26 апреля.