Синоптики сообщили, когда в Украину придет потепление

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Погодные условия в Украине продолжать ухудшаться в ближайшие два дня, однако существенное потепление придет в страну только с 26 апреля, сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

Напомним, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 20 апреля 2016 года в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

"В связи с тем, что через территорию Украины перемещается очередной активный циклон с Балкан, 20 и 21 апреля мы снова ожидаем сложных погодных условий", — сказал Прокопенко, передает УНИАН.

По его словам, ночью в центральных, южных и восточных областях ожидаются дожди и мокрый снег. Так, в четверг в Карпатском регионе, Одесской и Николаевской областях прогнозируют мокрый снег, в ночь на пятницу такие же осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской областях, в пятницу днем мокрый снег накроет Харьковскую и Полтавскую область.

Вместе с тем Прокопенко уточнил, что холодная погода сохранится в Украине вплоть до 26 апреля. До этого времени ожидаются также ночные заморозки.

Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.