наверх
20.04.201712:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Синоптики сообщили, когда в Украину придет потепление

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (39)

    (обновлено: )58
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Погодные условия в Украине продолжать ухудшаться в ближайшие два дня, однако существенное потепление придет в страну только с 26 апреля, сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

    Днепр в снежном плену
    056.ua
    Днепр в снежном коллапсе: поваленные столбы и деревья

    Напомним, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 20 апреля 2016 года в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

    "В связи с тем, что через территорию Украины перемещается очередной активный циклон с Балкан, 20 и 21 апреля мы снова ожидаем сложных погодных условий", — сказал Прокопенко, передает УНИАН.

    По его словам, ночью в центральных, южных и восточных областях ожидаются дожди и мокрый снег. Так, в четверг в Карпатском регионе, Одесской и Николаевской областях прогнозируют мокрый снег, в ночь на пятницу такие же осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской областях, в пятницу днем мокрый снег накроет Харьковскую и Полтавскую область.

    Вместе с тем Прокопенко уточнил, что холодная погода сохранится в Украине вплоть до 26 апреля. До этого времени ожидаются также ночные заморозки.

    Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Непогода. Архивное фото
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Главная сцена Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Геращенко: механизма заставить Россию выполнять решение суда ООН нет. Видео
    Украина против России: суд в Гааге