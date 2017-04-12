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    В КГГА заявили об угрозе остановки киевского метро

    (обновлено: )19631
    Глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА заявил, что на сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца".
    Станция киевского метро. Архивное фото
    Официальный сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель заявил, что киевский метрополитен может через месяц остановить работу из-за нехватки средств.

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    По его словам, метро работает за счет накопленных ресурсов.

    "На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат. Мэр и Департамент транспорта прикладывает максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации", — цитирует сайт Киева "44.ua" Майзеля.

    Ранее начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что проезд в столичном метро в ближайшее время не подорожает.

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