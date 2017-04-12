Опубликована интерактивная карта общественных туалетов Киева

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Интерактивная карта общественных туалетов столицы опубликована на сайте "Киевфонда", сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

На схеме все общественные туалеты Киева отмечены разными цветами: не рабочие — красным, рабочие — зеленым.

Нажав на выбранный туалет, можно получить информацию о его точном месторасположении. В "Киевфонде" сообщили, что данные на карте обновляются ежедневно.

kyivvodfond.com.ua Электронная карта общественных туалетов Киева

Ранее в КГГА сообщили, что с 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота фонтанов может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а для безопасности и избежания повреждений — будет установлено 10 камер видеонаблюдения.