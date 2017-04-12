наверх
12.04.201717:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Опубликована интерактивная карта общественных туалетов Киева

    (обновлено: )52
    В "Киевфонде" сообщили, что информация о функционирующих общественных туалетов столицы обновляется на интерактивной карте ежедневно.
    Био туалеты
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Интерактивная карта общественных туалетов столицы опубликована на сайте "Киевфонда", сообщает пресс-служба коммунального предприятия. 

    На схеме все общественные туалеты Киева отмечены разными цветами: не рабочие — красным, рабочие — зеленым.

    Нажав на выбранный туалет, можно получить информацию о его точном месторасположении. В "Киевфонде" сообщили, что данные на карте обновляются ежедневно.

    kyivvodfond.com.ua
    Электронная карта общественных туалетов Киева

    Ранее в КГГА сообщили, что с 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота фонтанов может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а для безопасности и избежания повреждений — будет установлено 10 камер видеонаблюдения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США