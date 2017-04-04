Фонтаны на Крещатике: ремонтные работы и запуск

С 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота фонтанов может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а для безопасности и избежания повреждений — будет установлено 10 камер видеонаблюдения.

Об этом во время тестового запуска одной из чаш фонтана заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Сегодня почти уникальное событие — мы осуществляем тестовый запуск фонтана, не работал три года, поскольку был поврежден в период Революции Достоинства. Фактически, мы его сделали заново: заменено насосное оборудование, проложены новые сети, заменены гранитные элементы, ограждающие конструкции, установлена автоматика. Фонтан будет оснащен системой видеонаблюдения — 10-ю камерами видеонаблюдения, он будет светло-музыкальным, причем аудио систему выведено и на другую сторону Крещатика", — сообщил заместитель председателя КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА, бюджет реконструкции фонтанов парной стороны на ул. Крещатик составляет 32,6 млн грн.