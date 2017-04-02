наверх
02.04.201715:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве у метро "Черниговская" столкнулись маршрутка и трамвай

    (обновлено: )29
    Как стало известно, недалеко от метро "Черниговская" в Киеве столкнулись трамвай и маршрутное такси, в результате чего есть пострадавшие.
    ДТП возле метро Черниговская в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье днем, 2 апреля, в районе станции метро "Черниговская" произошло ДТП.

    Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. Отмечается, что есть пострадавшие.

    Как стало известно, столкнулись трамвай и маршрутное такси. О количестве пострадавших, а также других подробностях аварии не сообщается.

    facebook.com/KyivOperativ
    ДТП возле метро "Черниговская" в Киеве

    Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции после ДТП с автобусом погибли три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации