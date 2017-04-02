В Киеве у метро "Черниговская" столкнулись маршрутка и трамвай

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье днем, 2 апреля, в районе станции метро "Черниговская" произошло ДТП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. Отмечается, что есть пострадавшие.

Как стало известно, столкнулись трамвай и маршрутное такси. О количестве пострадавших, а также других подробностях аварии не сообщается.

facebook.com/KyivOperativ ДТП возле метро "Черниговская" в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции после ДТП с автобусом погибли три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы.