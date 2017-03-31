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    Полицейские-кинологи будут обеспечивать безопасность на Евровидении

    (обновлено: )3
    В течение месяца будут проходить учебно-методические сборы, на которые прибыли полицейские из 12 областей Украины вместе со служебными собаками.
    Полицейские-кинологи будут задействованы в обеспечении безопасности участников и гостей Евровидения-2017
    kv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Полицейские-кинологи будут обеспечивать безопасность участников и гостей международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоится в Киеве, сообщается на сайте полиции Киева.

    Геворг Мирзаян, политолог
    Геворг Мирзаян, facebook
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    Отмечается, что в течение месяца будут проходить учебно-методические сборы, на которые прибыли полицейские из 12 областей Украины вместе со служебными собаками.

    "После прохождения сборов кинологические расчеты будут задействованы в обеспечении безопасности международного песенного конкурса "Евровидение-2017", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что служебные собаки прошли тестирование на готовность к поиску взрывчатых предметов в ящиках, сумках, помещениях и на транспорте.

    kv.npu.gov.ua
    Полицейские-кинологи будут задействованы в обеспечении безопасности участников и гостей Евровидения-2017

    Напомним, некоторые страны могут бойкотировать конкурс песни Евровидение-2017 из-за позиции украинских властей в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой.

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