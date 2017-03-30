Стало известно имя чиновника, избитого битами в Киеве

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Чиновником, которого жестко избили 29 марта в Киеве неизвестные, оказался заместитель директора государственного предприятия "Укрспирт" Игорь Ильчишин.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".

"Ведется следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления, задержания правонарушителей и привлечения их к ответственности", — сообщает "Укрспирт".

Ранее полиция сообщала, что в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него. После неизвестные повредили машину потерпевшего и скрылись.