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    Стало известно имя чиновника, избитого битами в Киеве

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    Как сообщили в "Укрспирт", вопросы относительно мотива нападающих, заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов.
    Заместитель директора государственного предприятия Укрспирт Игорь Ильчишин.
    ukrspirt.com

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Чиновником, которого жестко избили 29 марта в Киеве  неизвестные, оказался заместитель директора государственного предприятия "Укрспирт" Игорь Ильчишин.

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    Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".

    "Ведется следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления, задержания правонарушителей и привлечения их к ответственности", — сообщает "Укрспирт".

    Ранее полиция сообщала, что в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него. После неизвестные повредили машину потерпевшего и скрылись.

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