В Киеве из-за 8-балльных пробок парализовано движение на Троещину

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в среду вечером — масштабные пробки.

Так, по состоянию на 18:30 уровень пробок повысился до 8 баллов, многокилометровый затор образовался от ул. Е. Телиги до Троещины.

Ранее масштабный затор образовался от ст. м "Дорогожичи" до Троещины. Так, скорость движения транспорта от ул. Е. Телиги до пр. Генерала Ватутина не превышала 5 км/ч. Также пробка на ул. Набережно-Рыбальской в направлении Московского моста.

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