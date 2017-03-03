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    Киев

    Киев стоит в 9-бальных пробках

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    На правом берегу Киева пробки образовались на улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, Московском мосту, Набережном шоссе, улице Александра Довженко, Кольцевой дороге, улице Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича и Крещатик.
    Общественный транспорт Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на 18:40 3 марта 2017 года пробкидостигли 9 баллов, сообщает сервис "Яндекс.Пробки". На правом берегу Киева пробки образовались на улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, Московском мосту, Набережном шоссе, улице Александра Довженко, Кольцевой дороге, улице Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича и Крещатик.

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    На левом берегу столицы затруднено движение на Броварском проспекте, проспекте Мира, Дарницкой площади, улице Гната Хоткевича. Также произошло несколько ДТП — на Набережном шоссе, Владимирском спуске, ул. Большой Васильковской, проспекте Победы.

    Яндекс.Пробки
    Киев стоит в 9-бальных пробках

    Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб, конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 года рождения на глазах у его жены.


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