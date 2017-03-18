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    В Киевской области задержаны полицейские за сбыт огнестрельного оружия

    (обновлено: )21
    Правоохранители проверяют причастность других сотрудников полиции к совершению преступления. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с правоохранителями из Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух работников полиции, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывных устройств.

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    Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

    Отмечается, что проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанной незаконной деятельности.

    Кроме того, задержанным правоохранителям готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

    "Прокуратура будет настаивать в суде взять задержанных под стражу", — подчеркивается в сообщении.

    Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

    Ранее сообщалось, что правоохранители за десять дней изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия в рамках профилактических мероприятий.

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