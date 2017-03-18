В Киевской области задержаны полицейские за сбыт огнестрельного оружия

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с правоохранителями из Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух работников полиции, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывных устройств.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанной незаконной деятельности.

Кроме того, задержанным правоохранителям готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Прокуратура будет настаивать в суде взять задержанных под стражу", — подчеркивается в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители за десять дней изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия в рамках профилактических мероприятий.