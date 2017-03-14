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    Общество

    В Украине за 10 дней изъято 200 единиц огнестрельного оружия

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    За десять дней полицией было зарегистрировано 762 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки.
    Пистолет
    http://www.flickr.com/ronguillen

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители за десять дней изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия в рамках профилактических мероприятий.

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    Как сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины, на территории всей страны с 4 марта проводятся профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной обстановки, противодействие преступности, а также выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

    "За первые десять дней полицейские изъяли 204 единицы огнестрельного оружия, более 16 тысяч боеприпасов и 176 килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, зарегистрировано 762 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки", — говорится в сообщении.

    Мероприятия по изъятию оружия из нелегального оборота продлятся до 24 марта.

    Ранее руководитель Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин распорядился запретить ввоз на территорию области оружие, даже при наличии разрешения на владение.

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