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    Киев

    В Киеве проходят мероприятия к третьей годовщине Евромайдана

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    Третья годовщина расстрела Майдана (40)

    (обновлено: )19202
    Основные события происходят на Майдане Незалежности под стелой, где собрались несколько сотен человек на акцию "Открытый микрофон". Среди них как участники акций на Евромайдане, так и общественные активисты.
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева в воскресенье проходят мероприятия, посвященные третьей годовщине Революции достоинства, сообщает "112 Украина".

    Вече на Майдане
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    Вече по случаю годовщины Майдана

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    Отмечается, что участие в них принимают несколько сотен человек.

    "Основные события сейчас происходят на Майдане под стелой. Здесь собрались несколько сотен человек на акцию "Открытый микрофон". Среди них как участники акции на Евромайдане, так и общественные активисты и неравнодушные украинцы. Также здесь есть представители добровольческих батальонов. Они по очереди выступают, рассказывают о событиях трехлетней давности, а также о том, что удалось и чего не удалось достичь за это время", — сообщает корреспондент канала.

    Напомним, меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.

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