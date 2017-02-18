В центре Киева полиция изъяла автомат Калашникова у автомобилиста

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в районе Софийской площади полицейские изъяли автомат Калашникова у автомобилиста. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в Киеве.

В субботу в Киеве весь день проходят акции по случаю годовщины гибели на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Правоохранители перешли на службу в усиленном режиме в связи с возможными провокациями.

"В Киеве около Софийской площади полицейские изъяли автомат", — говорится в сообщении.

Согласно фотографии, которой на сайте главка Нацполиции проиллюстрировано сообщение пресс-службы, автомат лежал в багажнике автомобиля Audi рядом с букетами цветов.

Водитель предъявил правоохранителям справку эксперта о том, что найденный у него автомат не является боевым оружием, и сообщил, что приобрел его как коллекционный экспонат. Полицейские направят оружие на экспертизу, также будет проверена подлинность справки.