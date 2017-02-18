наверх
18.02.201722:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева полиция изъяла автомат Калашникова у автомобилиста

    Тема:

    Третья годовщина расстрела Майдана (38)

    (обновлено: )11620
    Согласно информации, автомат лежал в багажнике автомобиля Audi рядом с букетами цветов. Водитель заявил, что приобрел автомат как коллекционный экспонат.
    В центре Киева полиция изъяла автомат Калашникова у автомобилиста
    Полиция Киева

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в районе Софийской площади полицейские изъяли автомат Калашникова у автомобилиста. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в Киеве.

    Памятное шествие участников битвы за Дебальцево в Киеве
    Украинское фото
    Шествие участников битвы за Дебальцево в Киеве

    В субботу в Киеве весь день проходят акции по случаю годовщины гибели на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Правоохранители перешли на службу в усиленном режиме в связи с возможными провокациями.

    "В Киеве около Софийской площади полицейские изъяли автомат", — говорится в сообщении.

    Согласно фотографии, которой на сайте главка Нацполиции проиллюстрировано сообщение пресс-службы, автомат лежал в багажнике автомобиля Audi рядом с букетами цветов.

    Водитель предъявил правоохранителям справку эксперта о том, что найденный у него автомат не является боевым оружием, и сообщил, что приобрел его как коллекционный экспонат. Полицейские направят оружие на экспертизу, также будет проверена подлинность справки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вече на Майдане
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Третий полуфинал нацотбора на Евровидение-2017
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы