Аваков: полиция задержала в Киеве грузинского "вора в законе"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала в Киеве "вора в законе" гражданина Грузии Гелу Кардаву, заявил в пятницу министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"Полиция Киева задержала известного во многих странах "вора в законе". Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно осужденный по тяжким статьям (разбой, грабеж), задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что при задержании у подозреваемого изъят, возможно поддельный, паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя. Аваков написал, что ныне сотрудники полиции проверяют оперативную информацию о его причастности к совершению ряда преступлений на территории Украины и связи с членами организованных преступных группировок, действующих на территории страны.

Кроме того, Аваков написал, что располагает информацией о том, что задержанный является штатным агентурным сотрудником МВД России.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции задержали в Киеве гражданина Грузии Кахабера Орагвелидзе, который в криминальных кругах имеет статус "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский", на родине с 1998 года он объявлен в розыск за совершение разбоя и умышленного убийства.