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    В киевском ЖЭКе на глазах у диспетчера похитили сейф

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (326)

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    В управление полиции поступило сообщение о том, что входная дверь в помещение сломана. По словам диспетчера, мужчина зашел и "открыто похитил сейф с документами".
    На месте ограбления ЖЭКа в Святошинском районе Киева, 23 января 2017 года
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина в понедельник открыто похитил сейф с документами в ЖЭКе в Святошинском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Согласно сообщению, входная дверь в помещение сломана.

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    "Правоохранители выяснили, что данное помещение занимает ЖЭК. Металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами", — говорится в сообщении.

    kyiv.npu.gov.ua
    На месте ограбления ЖЭКа в Святошинском районе Киева, 23 января 2017 года

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Поиски злоумышленника продолжаются.

    Ранее юноша со стрельбой ограбил почтовое отделение на улице Алма-Атинской в Киеве. Молодой человек несколько раз выстрелил в потолок и, пригрозив оператору, забрал деньги. Затем он скрылся в направлении лесополосы.

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