В киевском ЖЭКе на глазах у диспетчера похитили сейф

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина в понедельник открыто похитил сейф с документами в ЖЭКе в Святошинском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, входная дверь в помещение сломана.

Читайте также: Украина криминальная: гвоздь в крышку гроба нашей безопасности

"Правоохранители выяснили, что данное помещение занимает ЖЭК. Металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами", — говорится в сообщении.

kyiv.npu.gov.ua На месте ограбления ЖЭКа в Святошинском районе Киева, 23 января 2017 года

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Поиски злоумышленника продолжаются.

Ранее юноша со стрельбой ограбил почтовое отделение на улице Алма-Атинской в Киеве. Молодой человек несколько раз выстрелил в потолок и, пригрозив оператору, забрал деньги. Затем он скрылся в направлении лесополосы.