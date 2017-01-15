Киев
RSS

В Киеве разрушили мемориальную доску первому президенту Чехии

(обновлено: )18750
Как сообщается, мемориальная доска первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу провисела меньше месяца, ее сделал известный киевский скульптор Константин Скритуцкий.
В Киеве разрушили мемориальную доску первому президенту Чехии
Бульвар Вацлава Гавела / Facebook

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Киеве разрушили новую мемориальную доску первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре. Об этом сообщается на странице Facebook, посвященной бульвару.

Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой
galinfo.com.ua
Чтобы позлить поляков? Вандализм памятников на Львовщине

Табличка провисела меньше месяца, ее сделал известный киевский скульптор Константин Скритуцкий.

В сообществе предполагают, что, скорее всего, хулиганы планировали содрать таблицу и сдать в пункт приема цветметалла, но увидев материал, оставили ее в покое.

Табличку придется отремонтировать, поскольку сорванной осталась ее нижняя часть. Доску с Гавелом забрали на ремонт, и повесили табличку с названием бульвара.

Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Денежные купюры гривны Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун