В Киеве разрушили мемориальную доску первому президенту Чехии

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Киеве разрушили новую мемориальную доску первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре. Об этом сообщается на странице Facebook, посвященной бульвару.

Табличка провисела меньше месяца, ее сделал известный киевский скульптор Константин Скритуцкий.

В сообществе предполагают, что, скорее всего, хулиганы планировали содрать таблицу и сдать в пункт приема цветметалла, но увидев материал, оставили ее в покое.

Табличку придется отремонтировать, поскольку сорванной осталась ее нижняя часть. Доску с Гавелом забрали на ремонт, и повесили табличку с названием бульвара.

Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.