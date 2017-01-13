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КГГА купила 250 квартир для стоящих в очереди на получение жилья киевлян

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Депутат Киевсовета Александр Пабат отметил, что квартиры покупали без скидок: "Если учесть, что потратили все предусмотренные Программой экономического и социального развития 280 млн грн, - средняя стоимость объекта составила 1,138 млн".
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РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Власти Киева в конце 2016 года закупили 246 квартир для жителей столицы, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат в Facebook, ссылаясь на Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА.

"Согласно свежей информации от Департамента строительства и жилобеспечения, большой шоппинг состоялся, и для нужд очередников до завершения 2016 года успели закупит (не передать) 246 квартир", — написал депутат.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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При этом он отметил, что квартиры покупали без скидок.

"Если учесть, что потратили все предусмотренные Программой экономического и социального развития 280 млн грн, — средняя стоимость объекта составила 1,138 млн. Что вполне соответствует рыночному прайсу (однушки, двушки в новостроях эконом класса), т.е. без оглядок на действующие коммунальные строительные ведомства и предприятия", — написал Пабат.

Депутат опубликовал предоставленный департаментом письменный ответ на его обращение по вопросу освоения 280 млн грн, выделенных в соответствии с Программой соцэкономразвития столицы на 2016 год.

"Департамент строительства и жилищного обеспечения приобрел в пределах 280 млн гривен… 246 квартир (имущественных прав)", — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено 200 миллионов гривен на покупку и строительство жилья для военных Национальной гвардии Украины.

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