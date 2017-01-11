КГГА: комиссии проинспектировали более двух тыс "холодных" квартир

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Столичные комиссии с начала года совершили 2,3 тыс проверок квартир в Киеве с недостаточной температурой отопления, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Такие комиссии действуют в каждом районе и в результате их работы принимается решение о пересчете или оперативно устраняются поломки, влияющие на работу системы отопления.

"Комиссия состоит из представителей теплоснабжающих предприятий — ОАО "Киевэнерго" или ООО "Еврореконструкция", жилищных предприятий и, собственно, самих жителей. Осуществляется замер температуры отопления в доме. Если фиксируется температура ниже необходимой нормы, а это 18 градусов, то определяется причина и ответственный за это. В результате или оперативно устраняются технические неполадки, или человеку осуществляется перерасчет", — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Ранее Пантелеев заявлял, что в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики повысят температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.