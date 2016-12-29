Что значит отмена разрешений на перепланировку жилья

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Правительство отменило разрешения на перепланировку жилья и таким образом, упростило ныне действующие правила пользования помещениями жилых домов.

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко пояснил: "Отныне владельцам жилья при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов".

Кроме того, после завершения указанных работ введение объекта в эксплуатацию также не требуется.

Что кроется за решением правительства облегчить жизнь тем украинцам, которые хотят перестроить свои дома, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил председатель союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

Как вы оцениваете отмену разрешений на перепланировку жилья, какую цель преследует это правительственное решение?

— Я бы не сказал, что это такое большое новшество. После того, когда четыре года назад перестало быть обязательным разрешение БТИ перед продажей квартиры, в принципе, подобную норму уже узаконили, потому что технический паспорт, как документ, он уже перестал быть обязательным при продаже квартиры. Это раньше, еще четыре года назад, когда проходило обследование техником БТИ перед покупкой-продажей квартиры, тогда действительно это было сложно.

То есть это просто как-то узаконили уже существующие нормы?

— Я бы сказал так: к этому уже сегодня не так остро относятся, хотя в этой норме есть и небольшой подвох. Особенно это касается больших квартир, к примеру, когда покупатель приходит, смотрит квартиру, его не устраивает перепланировка, то есть, несоответствие с техпаспортом, он может сказать хозяину, что квартира должна соответствовать техническому паспорту. И здесь возникает момент. Если, допустим, комнату совместили с кухней — это получилась большая кухня. И если по документам — это четырехкомнатная квартира, то техник после перемера не мог сказать, что это четырехкомнатная квартира, допустим, а трехкомнатная, то меняется статус квартиры. То сейчас, когда придет техник БТИ, он скажет: да, я все узакониваю, потому что есть нормы, есть указ Кабмина, но статус меняется все равно, то есть я не могу нарисовать вам лишнюю комнату.

Что из этого следует?

— В пяти процентах сделок по Украине узаконивали перепланировку. Просто меняли статус, потому что менялась двухкомнатная на трехкомнатную, трехкомнатная на двухкомнатную, и когда техник делал заключение, что в связи с перемером количество комнат изменилось, собственник получал разрешение, получал декларацию о готовности объекта в эксплуатацию, платил за это определенное количество денег, но он получал другой статус квартиры. То есть, если она перепланирована в двух, то это уже двухкомнатная квартира, и продавал он двухкомнатную квартиру. То сейчас в принципе узаконивать не надо это, и многие покупатели просто будут отказываться от приобретения такой квартиры. Хозяин будет настаивать на том, что узаконивать не надо, а он скажет: а я такую квартиру просто покупать не буду, потому что она не соответствует действительности, вот и все.

Какие еще отрицательные стороны отмены необходимости получения разрешительных документов вы видите?

— Каждый будет этот закон читать по-своему. Во-первых, инженерные коммуникации всего дома подразумевают мокрые места, не мокрые места. Допустим, нельзя увеличить ванную комнату за счет комнаты, потому что вы заходите на сухие места. Нельзя, чтобы по стояку, допустим, ванная комната располагалась, а сверху-снизу — обычная комната. А сейчас якобы можно это все узаконить. Но здесь важна практика, как к этому будут относиться нотариусы, техники БТИ. То есть никто еще эту норму права не видел, пока она только в законопроекте.

А кто будет проверять и гарантировать, что собственник не трогает несущих конструкций в доме, есть риск полной неуправляемости желающих переоборудовать свою квартиру?

— У нас это в принципе никак не регулируется. Никто не имеет права — ни представители ЖЭКа, ни представитель милиции — просто так прийти и сказать: мы хотим проверить ваше помещение. Это моя собственность, я никого не пускаю. Единственное, что контроль был только при продаже-покупке. Сейчас многие собственники квартир действительно убирают несущие стены, заводят балки, увеличивают за счет балкона какую-то общую жилую площадь… это их риск. Они несут ответственность, и в случае, если будут какие-то аварийные сложности с домом в перспективе из-за их перепланировки, то они действительно будут нести ответственность.

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Ранее адвокат Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что законодательной нормы, которая регулирует механизм рейдов по квартирам с целью выявления незарегистрированных жильцов, на сегодняшний день не существует.