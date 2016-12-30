Государство никак не решает проблему с жильем для переселенцев – Калинин

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В 2016 году переселенцам выплатили 2,4 миллиарда гривен. Об этом говорят данные Минсоцполитики. В ведомстве сообщили, что из миллиона семей переселенцев, которые обратились за государственной денежной помощью, более 930 тысяч семей ее получили. При этом на октябрь количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составляло 1,696 млн человек.

О том, какие существуют варианты обеспечения переселенцев жильем, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель Общественного объединения "Всеукраинская ассоциация переселенцев" Руслан Калинин.

"Часть переселенцев готовы получить землю и построить дом, но все мы знаем, что получить землю — не так просто, каждый гражданин по Конституции имеет право получения земли. Однако когда ты сталкиваешься с этой бюрократической системой, ты понимаешь, что тебе нужно дать взятку, и поэтому, когда переселенцы все это видят, они понимают, что государство абсолютно никак не решает проблему с жильем для переселенцев", — отметил Калинин.

При этом глава ВАП добавил, что под жилье для переселенцев можно задействовать и недострои.

"Можно их достраивать, несмотря на то, что есть проблемы с документами, нужно эти проблемы решать. Есть у нас заброшенное жилье, которое можно ремонтировать и отдавать переселенцам, также есть у нас общежития, которые можно ремонтировать", — сказал он.