Кабмин спишет 1,9 млрд грн долга Киева перед государством

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины разработал порядок списания долга Киевского городского совета перед государством, возникшего в результате перевода в 2015 году части муниципального долга столицы в государственный долг, в пределах 1,915 млрд грн, говорится в постановлении Кабинета министров Украины №976 о некоторых вопросах погашения в 2016 году местного долга Киевского городского совета, опубликованном на сайте правительства.

Читайте также: Землянский об отчете Кабмина за 2016 год и попытке прикрыть провалы

"Списанию подлежит часть задолженности Киевского городского совета, которая возникнет после осуществления Минфином расходов по погашению облигаций внешних государственных займов Украины 2015 года первой серии… в размере фактических затрат с погашения в 2016 году Киевским городским советом местного долга, но не более 1 915 250 тыс. грн, в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка", — говорится в документе.

При этом, как отмечается в постановлении, Киев для подтверждения погашения местного долга подаст в Минфин заверенные копии решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о приостановке оборота облигаций внутренних местных займов 2012 года серии G и платежных поручений на перечисление бюджетных средств для погашения таких облигаций.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение реструктуризировать долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед НАК "Нафтогаз Украины" на два года.