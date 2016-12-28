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Кабмин спишет 1,9 млрд грн долга Киева перед государством

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В постановлении Кабмина говорится, что "списанию подлежит часть задолженности Киевского городского совета, которая возникнет после осуществления Минфином расходов по погашению облигаций внешних государственных займов Украины 2015 года первой серии".
Здание Кабинета министров Украины
RIA News Тимур Ибраимов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины разработал порядок списания долга Киевского городского совета перед государством, возникшего в результате перевода в 2015 году части муниципального долга столицы в государственный долг, в пределах 1,915 млрд грн, говорится в постановлении Кабинета министров Украины №976 о некоторых вопросах погашения в 2016 году местного долга Киевского городского совета, опубликованном на сайте правительства.

Владислав Зимовец
Скриншот с Youtube
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"Списанию подлежит часть задолженности Киевского городского совета, которая возникнет после осуществления Минфином расходов по погашению облигаций внешних государственных займов Украины 2015 года первой серии… в размере фактических затрат с погашения в 2016 году Киевским городским советом местного долга, но не более 1 915 250 тыс. грн, в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка", — говорится в документе.

При этом, как отмечается в постановлении, Киев для подтверждения погашения местного долга подаст в Минфин заверенные копии решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о приостановке оборота облигаций внутренних местных займов 2012 года серии G и платежных поручений на перечисление бюджетных средств для погашения таких облигаций.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение реструктуризировать долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед НАК "Нафтогаз Украины" на два года.

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