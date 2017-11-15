Госбюджет-2018. Власть надеется на полицию и чиновников - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Больше 20 миллиардов гривен будет выделено на финансирование административных органов и силовых структур в представленном Кабинетом министров государственном бюджете на 2018-й год.

По мнению политолога Алексея Якубина, одной из главных функций украинского правительства стало укрепление полицейских функций государства.

"Государственный бюджет, как правило, является своеобразным анализом ДНК, который показывает, в каком направлении развивается та или иная стран. Если мы посмотрим на проект бюджета на 2018-й год, то в первую очередь, в глаза бросается рост затрат на силовые структуры. Авторы этого документа бравируют тем, что значительно увеличиваются затраты на армию. Но на самом деле, основной упор в нем идет на расходы на полицию, прокуратуру, результаты деятельности которых, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Правительство попросту занимается укреплением полицейских функций государства. Параллельно с этим на 2,5 миллиарда увеличиваются расходы на содержание Кабинета министров. При этом, на тот же Пенсионный фонд наоборот значительно сокращается выделение средств", — отмечает эксперт.

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По его словам, власть окончательно расставляет приоритеты, по которым будет функционировать государство.

"Наметилась тенденция, в которой власть через силовые структуры пытается сохранить и защитить себя от населения, которое обнищало за последние годы. Вместо того, чтобы активно продвигать тему постепенного улучшения положение, только усиливает это неравенство. Говоря простым языком, власть выбирает тратиться не на школы с учителями, а на полицию. Главным приоритетом государственного бюджета на год становятся чиновники и силовики. Это показатель того, что именно в этих группах власть видит для себя главную опору", — подытожил Якубин.