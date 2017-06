Ритейл – как это касается вас

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Киев попал в первую двадцатку в рейтинге популярности городов мира среди ритейлеров. Собственно, украинская столица заняла 13-е место в этом рейтинге. И это благодаря тому, что в 2016 году на наш рынок вышли 25 новых международных брендов.

Такие данные ежегодного исследования How Global Is The Business of Retail. В целом же, по данным этого исследования, именно европейские города стали самым популярным направлением среди международных ритейлеров. Там в общем открылись 43% новых брендов, а в 2016 году этот показатель был на 7% ниже.

Читайте также: Встреча финансовой G20: единой поддержки свободной мировой торговли нет

Согласно рейтингу, Гонконг сохраняет свои позиции как наиболее привлекательный город для ритейлеров. Там в 2016 году открылось 87 новых брендов. Второе место занял Лондон — там открылись 65 международных брендов. А на третьем месте — Дубаи — 59 новых брендов.

Чем интересен Киев и Украина в целом для ритейлеров, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по франчайзингу, управлению и развитию сетей, управляющий партнер компании FFC Александр Лукьянов.

most-dnepr.info Управляющий партнер компании FFC Александр Лукьянов. Архивное фото

Чем наш рынок интересен ритейлерам?

— В Украине достаточно активно в последнее время наблюдается экономический рост. Люди прекратили ожидать непонятных действий со стороны государства, со стороны властей, денежная масса скопилась у населения, и собственно, поэтому в настоящий момент Украина начинает уже некий экономический подъем. То есть после долгого ожидания, после долгих, можно сказать, каникул инвестиционных сейчас мы очень активно наблюдаем экономический подъем именно в области ритейла.

У людей появилось больше денег?

— Нет, у людей не появилось больше денег, они просто решили их прекратить держать под подушкой, и начинают активно тратить. А ритейлеры, по сути, это основной поток покупательской способности населения. Очень активно пользуется спросом сейчас ритейлер продуктовой группы, то есть продукты питания, одежные бренды, и так называемый фастфуд, то есть сети быстрого питания, потому что немножко у нас изменилась культура потребления пищи, у нас стали люди меньше готовить дома, а стали больше потреблять еду на улице. Вот собственно эти три направления сейчас активно развиваются.

Вот продукты, например. Люди стали покупать более качественную продукцию, зарубежную продукцию, о чем идет речь?

— У людей немножко изменился фокус потребления. Если раньше очень часто, очень многие люди совершали покупки в супермаркетах, пользуясь неким удобством – я пришел, выбрал всю продуктовую корзину, которая мне нужна, – то в настоящий момент мы очень четко отслеживаем разделение ритейлеров на конкретный сегмент. У нас появляются отдельные магазины, торгующие только рыбой, отдельные магазины, торгующие только сыром, только вином, только мясом. Потребитель хочет получить качественный выбор среди большего спектра продукции. Не только то, что продается в супермаркете, только то, что нам известно по рекламе, а, возможно, какие-то новинки, которые он в супермаркете никогда не попробует.

Во время предыдущего мирового финансового кризиса в Киеве закрывались, пожалуй, несколько десятков мировых брендов одежды, некоторые из них так и не вернулись на украинский рынок. Что сейчас?

— Очень активно развивается именно украинский производитель, мы наблюдаем очень много открытий магазинов, фирменных магазинов украинских производителей. Это и в области верхней одежды, постельное белье, нательное белье, есть также определенные дизайнерские решения, то есть, когда украинские дизайнеры уже выходят на международные рынки, и в Украине в том числе открывают собственные проекты. Поэтому в принципе иностранные ритейлеры по-прежнему присутствуют, но для них сейчас еще не совсем экономическая ситуация стабилизировалась, они еще с опаской смотрят на Украину.

С другой стороны, отечественные производители еще и поддерживаются самими людьми, модой на все украинское?

— Да, безусловно. Есть несколько интересных, которые исключительно демонстрируют приверженность украинской культуре, например, вышиванки. Поднялась в целом культура Украины, и вот наши производители демонстрируют эту культуру, и внутри Украины открывают свои собственные объекты, и также некоторые из них уже выходят на Европу, реализуя там украинский колорит.

Изменилась также культура потребления пищи: меньше теперь готовят дома, а выходят куда-то, чтобы поесть где-то в уличных кафешках-ресторанах?

— Все верно. Фастфуд у нас, грубо говоря, делится на два типа. Это фастфуд – еда на ходу, так называемый формат "to go", когда мы что-то купили, и дальше, не останавливаясь, двигаясь, потребляем пищу. И появились, скажем так, рестораны быстрого обслуживания, это не совсем фастфуд, это рестораны, в которых ты можешь заказать еду и достаточно быстро получить обслуживание, то есть не нужно ждать полтора часа, пока блюдо приготовится. Собственно, концепция этих ресторанов построена на том, что большую часть продукции для приготовления еды готовят заранее, так называемые заготовки – это не полуфабрикаты, это просто подготовленные продукты к быстрой обработке. Так вот, у нас темп жизни поменялся, у нас очень стараются быстро жить, все куда-то торопятся, и сейчас уже ресторанов классических, где можно прийти и ждать 40-50 минут, пока приготовится твое блюдо, твой заказ, постепенно становится все меньше. Им на смену приходят рестораны быстрого обслуживания, где, условно, ты пришел, сделал заказ, через 15-20 минут ты его получил.

Главные сферы вы назвали — продукты, одежда, фастфуд. Но остаются, например, мебель, бытовая техника, что происходит в этой области?

— С точки зрения развития бизнеса, сейчас мы не видим особых каких-то динамик, они более-менее стабильны, они сильно не сворачивают свои объемы, но в тоже время и не активно их наращивают. Потому что инвестиции в запуск объектов торговли бытовой техникой достаточно высоки, да, это необходимо сделать большие складские запасы, есть очень много остатков, которые не расходуются, плюс, учитывая темпы создания новых продуктов, они быстро очень морально устаревают, модели прежних периодов. Вот, магазины, торгующие электроникой, бытовой техникой, у них активно прослеживается направление – они уходят в онлайн, в интернет-продажи. То есть сейчас офлайновые магазины техники стали больше как некий шоу-рум, куда я могу прийти и вживую посмотреть, потому что не всегда на картинках в компьютере понятно, что за размер, какой габарит, цвет, вес и тому подобные вещи.

Почему в украинских магазинах аналогичные товары дороже, чем в европейских, например, даже в соседней Польше?

— Как минимум, у нас налоговая нагрузка немножко другая на товары, плюс у нас возникают собственные экспортно-импортные операции, плюс растаможка, плюс валютные операции – они откладывают свой отпечаток и на ценообразовании. Других, скажем так, объективных факторов я не могу сказать. Более того, если я коммерсант, я вижу, что потребитель пользуется моим товаром, и готов платить за него определенную стоимость, я эту стоимость могу себе позволить выставить.

Но очень важный один момент – во всей Европе, скажем так, стоимость товара формируется еще с учетом сервиса, то есть так называемого обслуживания клиентов, а вот в настоящий момент наши компании очень активно начали смотреть в сторону сервиса, то есть мы видим опять же очень много примеров, когда не изменяется себестоимость самого продукта, но вырастает цена за счет того, что компания вкладывает огромное количество ресурсов в улучшение качества обслуживания своего потребителя. Это связано и с обучением персонала, это связано с дополнительными программами мотивации, это связано с тем, что улучшается собственно сам формат представления магазина, то есть они стали более качественные ремонты делать, лучшее обслуживание, поддержка, сервисные гарантии, и вот за счет этого, возможно, и увеличивается стоимость.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" подчеркнул, что зона свободной торговли с Канадой не улучшит инвестиционный климат Украины, для этого нужно искоренять коррупцию на всех уровнях.