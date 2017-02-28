Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы - пресс-конференция

Во вторник, 28 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы".

В течение девяти месяцев 2016 года в Украине открылось 324 сетевых продовольственных магазина, из них — около 250 — новые, а остальные сменили вывеску после ребрендинга либо после поглощения. Это самые высокие показатели за последние шесть лет. Сейчас в стране работают 120 крупных ритейлеров, более сорока увеличили количество своих магазинов по итогам трех кварталов прошлого года, некоторые из них были вынуждены уменьшить количество торговых площадок, однако большинство (52%) количество магазинов не меняли. Эксперты уверяют,что рынок продуктового ритейла ожидают дальнейшие трансформации. Многие торговые сети не в состоянии дальше полноценно обслуживать свои долги и должны уйти из рынка. Могут усилить свое присутствие крупнейшие розничные сети, такие как "АТБ", "Сiльпо" и "Ашан".

Практика поглощений в украинском ритейле последних лет показывает, что ставка многих игроков на капитализацию бизнеса не оправдала себя. Когда сеть выставляется на продажу, более сильным конкурентам интересен не их бизнес, а их торговые площади. Но практически все игроки работают на арендованных площадях. В связи с этим цена покупки-продажи торговой сети часто складывается из стоимости торгового оборудования и бонуса за уступку торговых площадей. В результате цена поглощения невысока. В 2016 году несколько крупных торговых сетей предприняли попытку произвести слияние активов, и образовать продуктовую торговую сеть, которая бы охватывали практически все регионы Украины. Однако на пути встала проблема задолженности банкам, поставщикам и кредиторам.

Конкуренция на рынке ритейла в Украине неравномерная. Некоторые сети будут продавать весь свой бизнес, а некоторые, как Billa, могут распродать магазины в тех регионах, которые не вписываются в их стратегию. Объектами потенциального поглощения выступают продуктовые сети, занимающие с 6 по 15 места. Более мелкие сети малоинтересны крупным игрокам. А крупнейшими "собирателями" активов на протяжении 2016-2017 годов будут сети из ТОП-5, такие как "АТБ", "Сильпо" и "Ашан".

Как развивался рынок продовольственного ритейла в 2016-м? Какие особенности поведения покупателей наблюдались в 2016-м? Какие новшества, как, например, фермерские рынки, есть в сегменте продуктового ритейла?

Эксперты пресс-конференции:

Виталий Брык, директор по стратегическому развитию компании NIELSEN (Украина и Беларусь);

Игорь Гарбарук, экономист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба";

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

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