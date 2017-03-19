Встреча финансовой G20: единой поддержки свободной мировой торговли нет

РИА Новости Украина

Глобальная торговля была одной из важнейших тем на прошедшей 17-18 марта в Германии встрече "финансовой двадцатки". Однако в итоговом совместном коммюнике есть лишь одна небольшая фраза по этой теме: "мы работаем над укреплением вклада торговли в наши экономики". В коммюнике не упоминается и протекционизм в торговой сфере.

Это была первая встреча "финансовой двадцатки" после президентских выборов в США, в ней участвовал и глава минфина США Стивен Мнучин.

Ранее Вашингтон говорил о возможном введении протекционистских мер в торгово-экономической сфере, повторной оценке определенных торговых соглашений. В свою очередь, к примеру, Евросоюз, который входит в G20, ранее заявлял, что поддерживает свободную международную торговлю. Как писало на текущей неделе агентство Рейтер со ссылкой на документ, подготовленный министрами финансов стран ЕС к встрече в Баден-Бадене, они хотели заявить на ней, что нацелены поддерживать открытость мировой экономики и будут сопротивляться протекционизму.

По информации одного из источников в делегации, в ходе самой дискуссии среди участников встречи звучали заявления, что необходимо противостоять протекционизму и поддерживать открытость глобальной торговли. Источник не уточнил, от кого именно они исходили.

В рамках обсуждения этой темы звучали и предложения вообще не включать пункт по торговле в коммюнике, однако это могло бы дать негативный сигнал общественности, рассказал источник.

Следовательно, было решено выработать подходящую для всех формулировку, каковая и попала в финальный документ.

Мнучин на пресс-конференции после встречи сказал: "У нас была дискуссия по торговле и у нас была дискуссия о том, чтобы коммюнике отражало эту дискуссию».

Министр экономики Франции Мишель Сапен после G20 заявил, что сожалеет о том, что по итогам "финансовой двадцатки" не достигнуто согласие по свободной торговле, сообщало агентство Франс Пресс.

"Мы верим в свободную торговлю, но мы верим в сбалансированную торговлю. Где есть чрезмерные торговые профициты и дефициты, мы считаем, это важно скорректировать", — сказал Мнучин.

В этом контексте, исходя из его слов, для США важно сокращение ее торгового дефицита.

Он также подтвердил, что администрация США хотела бы повторно оценить определенные торговые соглашения, в том числе, NAFTA. По словам министра, США являются одним из крупневших рынков и торговых партнеров в мире.

Дискуссия

Источник в одной из делегаций рассказал РИА Новости, что дискуссии на "финансовой двадцатке" проходили в спокойном ключе.

Сам министр финансов США общением с коллегами остался доволен.

"Эта встреча G20, первая для меня, была чрезвычайно продуктивной", — сказал он.

"Мне было приятно встретиться с коллегами, я жду тесной работы с ними в будущем. Я получил удовольствие от 18 индивидуальных встреч, которые у меня были с партнерами во время моей первой заграничной поездки в этой должности", — отметил новый глава Минфина США.

США не были в изоляции на прошедшем заседании, рассказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле на своей пресс-конференции после "финансовой двадцатки».

"У нас была очень открытая, честная дискуссия", — сообщил он.

В нее, помимо торговли, входили, в частности, такие вопросы, как сотрудничество с Африканскими странами, налоги, курсы валют, борьба с финансированием терроризма, следует из коммюнике и слов участников встречи.

Глава Минфина России Антон Силуанов также рассказал, что на заседании обсуждали общее состояние мировой экономики и с удовлетворением отмечали ускорение роста глобального ВВП выше прогнозов.

Он отметил также, что участники встречи в Баден-Бадене вообще не поднимали темы геополитики.

"Обычно раньше вопросы геополитики всегда попадали в итоговое коммюнике и проскакивали в ходе обсуждения. Сейчас этого нет", — сказал он.

Не заинтересовал участников и традиционный для "двадцатки" вопрос о валютных войнах.

"Было несколько выступающих, которые сказали, что мы выступаем против использования валютных курсов для повышения конкурентоспособности отдельных стран", — сказал Силуанов.

Россия в финансовой G20

Для России важным итогом встречи "финансовой двадцатки" стало решение об участии в пересмотре кодекса ОЭСР по либерализации потоков капитала стран G20, которые не являются членами ОЭСР. Причем, как заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, власти РФ позже будут готовы рассмотреть и вопрос о присоединению к этому кодексу.

"Надеюсь, наше мнение будет услышано, как и мнение других стран "группы 20", не входящих в ОЭСР. А потом, возможно, присоединимся к этому кодексу", — сказала она.

Набиуллина отметила, что волатильность потоков капитала является вызовом для экономик многих стран, поэтому важно иметь документ, который позволит решать эти проблемы на международном уровне.

"Надо выработать хорошие практики реакции на резкие движения капитала, потому что когда таких выверенных рецептов нет, у многих стран возникает желание просто ввести административные ограничения. Они для самой этой страны бывают негативными и в принципе имеют негативные последствия для развития мировой финансовой системы", — пояснила глава Банка России.

При этом, по ее мнению, России не придется вносить существенные изменения в законодательство в случае присоединения к кодексу.

"Еще рано об этом говорить, так как все зависит от той работы, которая будет идти по пересмотру положений кодекса. Но в принципе я не думаю, что для нас будет нужно что-то делать существенное, потому что у нас и так достигнут высокий уровень открытости потоков капитала", — сказала Набиуллина.

Итоговое коммюнике

"Мы встретились в то время, когда развивается глобальное восстановление экономики. Однако темп роста по-прежнему слабее, чем хотелось бы", — так звучит первое предложение итогового коммюнике встречи, одобренное единогласно.

Участники заседания подтвердили свою приверженность международному экономическому и финансовому сотрудничеству, а также решимость использовать все инструменты политики – монетарные, фискальные и структурные, — индивидуально и коллективно для достижения цели сильного, устойчивого и сбалансированного экономического роста.

Они отметили, что чрезмерная волатильность обменных курсов может негативно влиять на экономическую и финансовую стабильность, а также договорились о тесных консультациях по рынкам валют. Участники встречи G20 подтвердили, что будут воздерживаться от "конкурентных девальваций" курсов валют.

Страны G20 также намерены давать четкую информацию о своих действиях в области экономики, чтобы снижать неопределенность, повышать прозрачность, свидетельствует коммюнике.

Они остаются привержены к дальнейшему укреплению международной финансовой архитектуры. Участники поддерживают усилия МВФ по повышению эффективности своего инструментария кредитования.

В коммюнике они отметили, что в процессе борьбы с коррупцией, уходом от уплаты налогов, финансированием терроризма и отмыванием денег они хотят повышать прозрачность юридических лиц за счет эффективной имплементации международных стандартов, а также за счет доступности информации о бенецифицарных владельцах.

Участники встречи подтвердили приверженность борьбе со всеми источниками, методами и каналами финансирования терроризма.

Кроме того, они подтвердили и намерение постепенно отказаться, в среднесрочной перспективе, от неэффективных субсидий в сфере ископаемого топлива, которые способствуют неэкономному потреблению, признавая при этом необходимость поддерживать наиболее бедные слои населения.