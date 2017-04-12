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    Интервью

    Украина стала разменной монетой, но этим надо воспользоваться – Мусий

    (обновлено: )23310
    По словам народного депутата Олега Мусия, вместе с Сирией Украина стала центром геополитического противостояния РФ и Соединенных Штатов – разменной монетой, которую надо подороже продать сильному игроку, такому, как США.
    Олег Мусий
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил  своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

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    Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

    По мнению внефракционного нардепа Олега Мусия, вместе с Сирией Украина стала центром геополитического противостояния РФ и Соединенных Штатов. 

    "В то же время помощь Украине нужна США, ведь в таком случае Штаты ослабят Россию. Надо понимать, что Украина давно стала разменной монетой в отношениях между Америкой и РФ. К большому сожалению, мы — слабое, насквозь коррумпированное государство. О чем говорить, если только за последнее время Украина по уровню коррупции поднялась с седьмого места на первое. 

    Необходимо осознать, что Украина – разменная монета, которую надо подороже продать сильному игроку, такому, как США. И потихоньку самим становиться сильным геополитическим игроком. Сейчас выход только такой", – отметил депутат.

    Вместе с тем, политик уверен, что Минский процесс – игрушка, которая не имеет под собой основания.

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    "Все это делается для затягивания времени и замораживания конфликта. Перспективы тут не вижу. Больше пользы будет от Нормандского формата и прямых договоренностей выполнения Будапештского меморандума", – резюмировал Мусий. 

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