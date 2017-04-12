Украина стала разменной монетой, но этим надо воспользоваться – Мусий

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

По мнению внефракционного нардепа Олега Мусия, вместе с Сирией Украина стала центром геополитического противостояния РФ и Соединенных Штатов.

"В то же время помощь Украине нужна США, ведь в таком случае Штаты ослабят Россию. Надо понимать, что Украина давно стала разменной монетой в отношениях между Америкой и РФ. К большому сожалению, мы — слабое, насквозь коррумпированное государство. О чем говорить, если только за последнее время Украина по уровню коррупции поднялась с седьмого места на первое.

Необходимо осознать, что Украина – разменная монета, которую надо подороже продать сильному игроку, такому, как США. И потихоньку самим становиться сильным геополитическим игроком. Сейчас выход только такой", – отметил депутат.

Вместе с тем, политик уверен, что Минский процесс – игрушка, которая не имеет под собой основания.

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"Все это делается для затягивания времени и замораживания конфликта. Перспективы тут не вижу. Больше пользы будет от Нормандского формата и прямых договоренностей выполнения Будапештского меморандума", – резюмировал Мусий.