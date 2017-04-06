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    Киев потеряет поддержку Запада, если отойдет от "Минска" - посол США

    (обновлено: )40430
    Если Украина не будет выполнять условия минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, то Украина останется без поддержки западных партнеров, заявила посол США в Украине Мари Йованович.
    Мари Йованович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила посол США в Украине Мари Йованович в ходе форума по безопасности в Киеве в четверг.

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    "Минские договоренности очень непопулярны здесь. Но, несмотря ни на что, это договоренности. Если мы отойдем от "Минска", то Украина останется без поддержки западных партнеров", — приводит слова посла информагентство "Укринформ".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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