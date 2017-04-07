США проследят, чтобы Украина выполнила минские договоренности - эксперт

Общая концепция Запада по Украине выглядит достаточно просто, заявил Дмитрий Корнейчук: "Петр Алексеевич, пора платить по счетам. Мы два с половиной года слушали историю, почему вы не можете выполнять "Минск". Пришло время все-таки за свои слова отвечать".

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"В этом русле Запад действует методом кнута и пряника. Пряник мы уже получили – это транш МВФ (правда, он уйдет в счет оплаты долга уже в этом году), также американцы продавили продажу земли в Украине в этом году – один из ключевых вопросов для американских транснациональных корпораций. Но формально это выглядит как бонус для Порошенко. А поскольку Украина хочет получить еще $4,5 млрд траншей, то Америка ставит позицию: "Сначала выполнение минских соглашений, а дальше вы получите транш", – сообщил политаналитик РИА Новости Украина в ходе пресс-конференции "Политические итоги недели".