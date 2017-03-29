Новый раунд переговоров по Донбассу пройдет в среду в Минске

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее тематических подгрупп пройдет в среду в Минске. Стороны переговоров вновь обсудят вопросы безопасности, политическое урегулирование конфликта, проблемы гуманитарного характера и восстановление экономики региона.

Несмотря на регулярные переговоры в Минске контактной группе пока не удалось добиться устойчивого перемирия в зоне конфликта. Замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил 17 марта, что число обстрелов в Донбассе за минувшую неделю снизилось на 15%, однако стороны продолжают нарушать минские соглашения, в том числе в части нахождения у линии соприкосновения оружия, которое должно быть отведено.

Читайте также — Корнейчук: Порошенко сделал реверанс в сторону Путина

Также переговорщики в Минске вновь вернутся к обсуждению вопроса блокады Донбасса и "внешнего управления" на предприятиях украинской юрисдикции, введенного в ответ на транспортную блокаду. Эти вопросы поднимались во время минувшей встречи контактной группы.

В связи с блокадой Донбасса возникают и новые темы для обсуждения в рамках гуманитарной подгруппы, которая в последнее время была сосредоточена в основном на подготовке обмена пленными, но так и не подошла к окончательному решению данного вопроса.

На предстоящем заседании контактной группы стороны продолжат обсуждать вопрос создания механизма с участием третьей стороны для подтверждения пожелания пленных после освобождения остаться на территории, где они удерживались. Также продолжится работа над подготовкой списков для обмена пленными между конфликтующими сторонами.

Помимо этого будут подняты вопросы защиты гражданского населения, оказания гуманитарной поддержки населения в зоне конфликта, в том числе с привлечением международной помощи.

Кроме того, в среду участники контактной группы продолжат обсуждение вопросов, связанных с разминированием территорий и восстановлением жизненно важных объектов инфраструктуры Донбасса, обеспечения населения водой и энергией, а также помощи, которую может оказать в этом международное сообщество.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — Спецкор: штаб блокады в Донбассе контролирует перевозку грузов

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.