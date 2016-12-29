При демонтаже МАФов силовики заодно с коммунальщиками – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Власти обещают демонтировать в Киеве незаконные малые архитектурные формы без погромов. Об этом на совместном брифинге сообщили мэр Киева Виталий Кличко и генеральный прокурор Юрий Луценко. Канал "112 Украина" на Youtube Совместный брифинг Кличко и Луценко: снос МАФов в Киеве

Генпрокурор заявил, что поддерживает демонтаж незаконных МАФов, но проводиться он должен законно и не повреждать личное имущество. По его словам, эта работа будет проходить в тесной кооперации силовых органов и местного самоуправления.

В свою очередь Виталий Кличко отметил, что городская власть действует прозрачно в борьбе с МАФами: информация о незаконных сооружениях есть в свободном доступе. Кличко призвал предпринимателей к прозрачной деятельности и предложил торговцам идти работать на городские коммунальные рынки.

Как планируют реализовывать намерения киевской власти и правоохранительных органов мирно решать все проблемные вопросы размещения МАФов в столице, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил первый заместитель директора департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации Тарас Панчий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Генпрокурор Юрій Луценко виступає за демонтаж незаконних МАФів, але проводитися він повинен законно і не пошкоджувати приватне майно. Тобто до цього відбувалось щось таке, що не відповідало законодавству? УНИАН Войны с МАФами в Киеве нет, есть наведение порядка – эксперт

— Якщо брати з приводу демонтажу, все рівно воно відповідає законодавству. Насправді процес демонтажу прописаний в правилах благоустрою. В пункті 13 чітко ця процедура розписана. Більше того, хочу сказати, що приблизно рік тому, в лютому 2016 року, був опублікований весь список нелегальних тимчасових споруд на території міста Києва на сайті департаменту міського благоустрою, тобто всі підприємці були попереджені. Також процедура демонтажу передбачає вручення так званого припису, який є документом суворої звітності, отримується кожним інспектором під розпис, й інспектори обов’язково вручають приписи власникам тимчасових споруд. Якщо власник не реагує на припис з наданням дозвільної документації, тоді приймається відповідне рішення департаментом благоустрою про демонтаж. Є спеціально створена комісія: надається доручення комунальному підприємству і комунальне підприємство або власними силами, або силами підрядної організації проводить даний демонтаж.

Чим невдоволений генпрокурор? Що означають слова Луценка: "Не зносити, не знищувати, не ламати, а демонтувати"?

— Так, це виконує підрядна організація деякі роботи, і не завжди можна підняти конструкцію, щоб зберегти цілісний вигляд, тому що, ви знаєте, багато тимчасових споруд — вже не тимчасові споруди, а обкладаються цеглою, як капітальні споруди і, можливо, при підйомі пошкоджується дана тимчасова споруда.

Що на практиці буде означати законний демонтаж незаконних МАФів?

— Процес залишиться той же самий, єдине, що просто зараз силові органи і силові структури будуть більш наполегливо допомагати комунальним службам і створювати охорону під час демонтажу.

Чи готова влада до судових позовів тих власників кіосків, які були знищені в примусовому порядку, чи буде компенсація майна?

— Самим ідеальним варіантом для того, щоб не пошкоджувалось дане майно, підприємцю пропонується самому демонтувати власні споруди. Якщо підприємець не демонтує дані споруди, а він знає, що він знаходиться абсолютно незаконно, він розуміє, що він також несе якісь ризики. Зрозуміло, що ідеально не можна демонтувати споруди, тому що, я хочу ще раз повторити – вони вже давно не тимчасові споруди. Є частина тимчасових споруд, вони піднімаються, можуть піднятись краном або евакуатором, але багато тимчасових споруд вже перетворились на нетимчасові, тим більше, їх термін вже не один рік, тому при підйомі вони просто рушаться, розсипаються. Але, якщо буде нормальна підтримка з боку правоохоронних органів, буде більше часу, щоб демонтувати такі споруди. Тому, коли, наприклад, демонтаж даної споруди, то комунальні служби намагаються це досить швидко провести, тому що йде значний спротив тих людей, які оберігають незаконні споруди.

І мер Кличко і генпрокурор пообіцяли розходитися миром з підприємцями. Ви кажете, що тепер правоохоронці будуть ретельніше допомагати ламати кіоски?

— Правоохоронці будуть зберігати порядок, щоб не було з боку підприємців силового тиску на комунальні служби. І коли на комунальні служби не буде ніхто тиснути і ніхто заважати, вони будуть просто спокійніше розбирати ці споруди і демонтовувати таким шляхом.

Є ще одна заява Луценка: "В нас є кримінальне провадження по двох подіях близько "Політехнічного" і Оболонського районів. І там, і там заведені вже кримінальні провадження, дається оцінка обом сторонам конфлікту – і правоохоронцям із комунальникам, і так званим активістам з іншого боку конфлікту".

— Я думаю, що силові структури і правоохоронні органи поставлять свою оцінку і підтвердять, були правомірними дії міської адміністрації чи неправомірними. Я не буду братись коментувати саме оцінку правоохоронних органів, я думаю, що якщо є заведені справи, то їх об’єктивно і чесно розсудять і постановлять, було це законно чи незаконно.

Ранее председатель общественной организации "Барви життя" Лидия Гончаренко в эфире "ГС" заявила, что если процесс сноса МАФов в столице не перевести в правовое русло, то стычки между предпринимателями и коммунальщиками будут становиться более масштабными и жестокими.