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Разгром МАФов в Киеве: к ответственности привлекут обычных работяг - Раимов

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Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (158)

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Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире Голоса Столицы заявил, что сотрудники коммунальных служб, получая мизерные деньги, были вынуждены сносить киоски под страхом потери работы.
Дмитрий Раимов
Украинское фото

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Столичная власть активизировала борьбу с МАФами. В этом ей помогают коммунальщики. В ситуацию вмешалась и Генпрокуратура. Так, генпрокурор Юрий Луценко поддержал демонтаж незаконных МАФов, но сказал, что проводиться этот демонтаж должен законно, без повреждения частного имущества.

Снос мафов в Киеве - тема брифинга Кличко и Луценко
Канал "112 Украина" на Youtube
Совместный брифиг Кличко и Луценко: снос МАФов в Киеве

По его словам, Генпрокуратура хочет дать правовую оценку действиям и правоохранителей, и коммунальщиков, а также активистов по факту сноса МАФов по двум эпизодам — около метро "Политехнический институт" и "Оболонь".

Как прокуратура разберется со сложившейся ситуацией, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Привлекут к ответственности обычных работяг. Полиция, которая стоит на месте, чтобы не побили этих коммунальщиков, выполняет свой долг. Их можно понять. Коммунальщики, которые зарабатывают такие же мизерные деньги, им сказали снести — либо потеряете работу. Там вопрос проверки не тех, кто это делал, там вопрос проверки непосредственных начальников", — отметил Раимов.

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