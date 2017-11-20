В Винницкой области авто врезалось в столб, погиб военный, водитель скрылся

Нацполиция Винницкой области

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В городе Калиновка Винницкой области в ночь на 20 ноября автомобиль въехал в электрический столб, в результате чего погиб военнослужащий, сообщается на сайте полиции.

По данным правоохранителей, в момент аварии в машине, кроме водителя, находились два пассажира, один из которых погиб.

"20 ноября в Калиновке на улице Независимости произошла авария, в которой погиб 22-летний военнослужащий. Водитель автомобиля "ВАЗ 2101", в котором ехал пострадавший, не справился с управлением и въехал в столб. Увидев, что товарищ погиб, водитель машины с места происшествия скрылся. Сейчас его ищет полиция", — говорится в сообщении.

Нацполиция Винницкой области В Винницкой области автомобиль въехал в электрический столб

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на железнодорожном переезде в Ходорове Львовской области после аварии водитель бросил автомобиль.